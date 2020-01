LOSC : Gerard Lopez prêt à investir dans le club portugais du Vitoria Setubal

Gérard Lopez et Luis Campos étaient à Setubal mercredi soir pour soutenir la liste de VH Valente, candidat à sa succession au Vitoria (élection ce vendredi).

S'il est réélu, VSL investira dans le club (prêts de joueurs et économiquement) et Campos sera l'un de ses conseillers.

"Développer un club dans autre ligue que la France"

Un ancien club de Luis Campos

Gerard Lopez et Luis Campos se sont présentés mercredi soir en conférence de presse, dans un hôtel de Setubal, aux côtés de Vitor Hugo Valente, le président du club local du Vitoria FC, qui évolue en première division portugaise. Ce dernier est candidat à un nouveau mandat et a présenté le propriétaire du LOSC et son conseiller sportif comme de futurs investisseurs s'il était réélu par les "socios"."Avec la capacité financière et le savoir-faire de ces investisseurs, qui sont la crème du football mondial, Vitoria ambitionne de créer les conditions nécessaires pour se battre pour les compétitions européennes et non pas créer une équipe de Lille B", a déclaré Vitor Hugo Valente, avocat de profession, aux médias présents "Nous devons améliorer notre infrastructure, construire un centre d'entraînement et moderniser notre stade", a ajouté le président du Vitoria Setubal. "Nous réaliserons tout ça et ferons un pari fort sur le football avec un investissement immédiat, sans perdre notre identité en tant que club historique au sein duquel les membres auront toujours leur mot à dire"."Je suis ici parce que j'apprécie beaucoup ce projet", a indiqué de son côté Gerard Lopez. "Nous voulons respecter l'histoire du Vitoria, améliorer son infrastructure et lutter pour de plus grands objectifs. Nous pensons que c'est le bon club pour réaliser ça au Portugal, un pays qui a un football de très haut niveau.""Je dirige un groupe (Victory Soccer NDR) qui est très intéressé par développer un club dans autre ligue que la France", a-t-il poursuivi. "On avait l'opportunité d'aller aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie entre autres, mais nous avons opté pour un projet où l'on donne ce que le club veut et le club nous fait profiter de son histoire. C'est un grand avantage de travailler avec un club comme Vitoria".Depuis le rachat du LOSC en janvier 2017, Gerard Lopez cherche à prendre pied également dans un club portugais. Un première approche, il y a trois ans, avec Gil Vicente (2e division), n'avait pas abouti. "On aime bien les clubs portugais. C’est un bon équilibre entre le talent individuel, la puissance physique, la formation tactique. C’est une bonne entrée pour les talents de l’Amérique latine", avait alors expliqué Marc Ingla, directeur général du LOSC et associé de Gerard Lopez.Puis en juin dernier, les Dogues ont noué un partenariat d'un an avec Belenenses SAD, un club lisboète de l'élite, qui accueille cette saison cinq joueurs lillois en prêt (Hervé Koffi, Hakim Ouro-Sama, Manuel Cafuma "Show", Imad Faraj, Charles-Andreas Brym) et en a recruté un sixième (Chahreddine Boukholda).Cette fois, les choses semblent encore plus sérieuses avec le Vitoria Setubal, actuel 12de la Liga NOS, le championnat de première division du Portugal, même si les modalités de l'investissement de Gerard Lopez dans ce club ne sont pas précisées dans les médias portugais.Le Vitoria Setubal est en tout cas un club que Luis Campos, son conseiller sportif, connaît bien puisqu'il en a été l'entraîneur lors de la saison 2001-2002. "De tous les clubs où j'ai évolué, en tant que joueur, entraîneur ou à mon poste actuel, Vitoria est celui qui m'a le plus marqué au cours de mon expérience professionnelle", a déclaré celui qui gère le recrutement lillois et conseillera celui de Setubal si le projet se concrétise. "Bien sûr, il y a un côté affectif qui me conduit à m'impliquer dans ce projet".Le Vitoria Setubal a vu également passer José Fonte, l'actuel capitaine du LOSC qui y a joué en 2005 avant de rejoindre Benfica. Ce club a aussi formé Nuno Santos, l'ex-entraîneur des gardiens à Lille, qui a rejoint récemment José Mourinho (natif de... Setubal) à Tottenham.Les "socios" du Vitoria Setubal désigneront leurs nouveaux dirigeants ce vendredi. Outre celle de Vitor Hugo Valente, quatre autres listes sont en lice pour ce nouveau mandat.