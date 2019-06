Le LOSC, grâce à sa 2e place en L1, va toucher plus de 38 millions d'euros de droits TV

Répartition des droits TV 2018-2019 entre clubs de Ligue 1 1. Paris SG (1er) 59,86 millions €

2. Lyon (3e) 48,24 millions €

3. Marseille (5e) 46,62 millions €

4. Saint-Etienne (4e) 40,44 millions €

5. LOSC (2e) 38,38 millions €

6. Monaco (17e) 32,41 millions €

7. Nice (7e) 32,09 millions €

8. Montpellier (6e) 29,59 millions €

9. Bordeaux (14e) 28,59 millions €

10. Rennes (10e) 28,02 millions €

11. Reims (8e) 24,87 millions €

12. Nantes (12e) 24,81 millions €

13. Nîmes (9e) 22,73 millions €

14. Guingamp (20e) 21,89 millions €

15. Toulouse (16e) 21,55 millions €

16. Strasbourg (11e) 21,55 millions €

17. Angers (13e) 21,54 millions €

18. Caen (19e) 21,37 millions €

19. Amiens (15e) 19,36 millions €

20. Dijon (20e) 19,07 millions €



Grâce à sa 2place conquise en Ligue 1, le LOSC va empocher pour la saison écoulée 38,38 millions de droits télévisés, selon les chiffres dévoilés ce dimanche par L'Equipe.Pour autant, quatre clubs vont toucher plus : le Paris Saint-Germain, champion de France bien entendu (59,86 millions), mais aussi l'Olympique Lyonnais, 3du championnat (48,24 millions), l'Olympique de Marseille, 5(46,62 millions), et Saint-Etienne, 4(40,44 millions).Cela s'explique par le fait que la répartition des droits TV entre clubs de Ligue 1 ne dépend pas uniquement du classement final de la saison écoulée, mais aussi de deux autres critères très importants : le classement sur les cinq dernières années et la notoriété sur les cinq dernières années. Cette dernière est calculée en fonction de la diffusion des matches sur les chaînes détentrices des droits (Canal + et beIN Sports) et leur exposition, notamment en prime-time le dimanche soir.En terminant 11en 2017 et 17en 2018, les Dogues ont perdu de précieux points d'indices dans l'attribution du pactole et étaient devenus moins attractifs pour les diffuseurs.Toutefois, avec 38,38 millions perçus cette année contre 26,5 millions l'an dernier, les recettes du club progressent quand même très nettement. Et ça ne va pas s'arrêter là puisque la qualification pour la prochaine Ligue des Champions va rapporter au LOSC au moins 30 à 40 millions d'euros supplémentaires.