LOSC : le grand ménage avant la reprise

On peut dire que c'est un tournant de l'histoire du #LOSC qui se joue actuellement. https://t.co/2eAoacibSH — Yann Fossurier (@YannFossurier) 22 juin 2018

"Nouvel élan, nouvelles perspectives", c'est en ces termes que lea présenté mardi sa nouvelle identité visuelle. Nouvelle charte graphique, pour des Selon L'Equipe , la direction du club lillois aurait informé un certain nombre de sesde sa volonté de rompre leurs contrats. Selon nos informations, c'est Luis Campos, qui n'est pas salarié du club, qui a annoncé la nouvelle aux intéressés.Parmi les noms évoqués, on trouve notamment, ancien joueur de la maison qui a déjà coaché l'équipe première, et qui est actuellement en charge de l'équipe réserve. Autre figure historique du LOSC qui est priée de partir :, qui fut en son temps le bras droit de Michel Seydoux, ex-président. Selon nos informations, lede ce dernier serait un peu trop encombrant dans le budget du club, qui se trouve sous la pression de ses créanciers., directeur du centre de formation, devrait lui aussi prochainement quitter le LOSC, tout commeet. Au total, 7 ou 8 personnes ont été convoquées en début de semaine.Tout ce petit monde serait soit trop coûteux, soit trop peu discipliné à l'égard des exigences de, patron sportif et recruteur du LOSC.