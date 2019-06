LOSC : Ikoné buteur, Bamba hospitalisé après France-Angleterre à l'Euro Espoirs

🏆 Euro Espoirs

Le tacle de l'Anglais Hamza Choudhury sur la cheville de Jonathan Bamba.

Ikoné égalise

L'attaquant de l'Equipe de France Espoirs et du LOSC Jonathan Bamba a été conduit à l'hôpital pour y passer des examens après avoir été touché à la cheville gauche lors de la victoire de son équipe contre l'Angleterre (2-1) mardi, lors de l'Euro à Cesena."Il est parti à l'hôpital faire des examens. On espère qu'il n'y a rien de cassé. Je n'ai pas revu les images, je ne peux pas commenter. On m'a dit que le rouge était amplement justifié", a déclaré le sélectionneur des Bleuets Sylvain Ripoll en conférence de presse.Peu auparavant, il avait déclaré sur BeIn Sports que le docteur de l'équipe de France s'était "montré confiant".Bamba a été taclé en pleine surface par le milieu anglais Choudhury, sanctionné d'un penalty et d'un carton rouge logique.Si le Lyonnais Aouar a manqué le pénalty derrière, les Bleuets sont tout de même parvenus à s'imposer à l'arrachée contre l'Angleterre, dans ce premier match de l'Euro Espoirs disputé en Italie et à Saint-Marin.Menés 1-0 depuis la 54minute et un but de Phil Foden, jeune prodige de Manchester City, les hommes de Sylvain Ripoll ont dû patienter jusqu'à l'avant-dernière minute du temps réglementaire pour égaliser, grâce à une frappe sèche du gauche dans le petit filet du Lillois Jonathan Ikoné.On pensait alors que les Bleuets avaient au moins évité une défaite qui aurait coûté très cher. Mais ils ont finalement fait mieux, sur une dernière occasion qui n'en était même pas vraiment une. Sur un corner de l'Angevin Reine-Adelaïde, le ballon a traîné devant le but anglais, le Mayençais Mateta l'a repris d'une aile de pigeon improbable et le latéral anglais Wan-Bissaka a fini par le pousser dans ses filets (2-1, 90+5).Vendredi, face à la Croatie, la France a une belle occasion de prendre une sérieuse option sur les demi-finales en cas de victoire, tandis que les Anglais sont condamnés à battre la Roumanie afin de conserver un mince espoir d'être encore présents le 27 juin, date du dernier carré.Les quatre premiers du tournoi disputeront les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En cas de qualification pour les demi-finales de l'Angleterre, non éligible pour les JO (où les athlètes concourent sous le drapeau britannique), un barrage entre le 2e meilleur 2e et le 3e meilleur deuxième sera organisé le 28 juin à Cesena.