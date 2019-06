LOSC : Jonathan Bamba, blessé à cause d'un violent tacle, doit déclarer forfait pour la suite de l'Euro Espoirs

[📺 VIDÉO] #ENGFRA

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 Jonathan Bamba totalement découpé par Choudhury dans la surface !

❎ Une terrible faute qui peut choquer

💥 Carton jaune puis rouge pour le défenseur...

🤕 Le Bleuet, blessé, doit quitter le terrain sur civière...https://t.co/KvwkZILQUG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 juin 2019

Jonathan Bamba a été taclé en pleine surface par le milieu anglais Choudhury, logiquement sanctionné d'un penalty et d'un carton rouge.Touché à la cheville gauche, il était sorti sur une civière et était parti faire des examens à l'hôpital. Il en a effectué d'autres mercredi matin. "Les résultats ont révélé une lésion ligamentaire de la cheville, sans fracture. Il est forfait pour la suite de la compétition", écrit la FFF dans un communiqué Le sélectionneur Sylvain Ripoll avait déjà dû se priver de son capitaine habituel Abdou Diallo, qui a programmé une intervention chirurgicale juste avant le tournoi, et de l'attaquant Martin Terrier, qui a contracté les oreillons et a été remplacé en préparation par Marcus Thuram. Selon nos confrères de La Voix du Nord , la blessure de Jonathan Bamba pourrait lui valoir quatre à six semaines d'absence des terrains. Il devrait donc manquer la reprise de l'entraînement du LOSC, prévue le 1juillet, mais aussi une bonne partie de la préparation estivale des Dogues.