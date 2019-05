LOSC : Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné sélectionnés avec l'équipe de France pour l'Euro Espoirs

Objectif J.O.

Euro 2019 Espoirs : les 23 "Bleuets" sélectionnés GARDIENS :

Paul Bernardoni (Nîmes)

Gautier Larsonneur (Brest/L2)

Maxence Prevot (Sochaux/L2) DEFENSEURS :

Kelvin Amian (Toulouse)

Fodé Ballo-Touré (Monaco)

Anthony Caci (Strasbourg)

Colin Dagba (Paris SG)

Ibrahima Konaté (Leipzig/ALL)

Moussa Niakhaté (Mayence/ALL)

Malang Sarr (Nice)

Dayot Upamecano (RB Leipzig/ALL) MILIEUX :

Houssem Aouar (Lyon)

Romain Del Castillo (Rennes)

Mattéo Guendouzi (Arsenal/ANG)

Olivier Ntcham (Celtic Glasgow/ECO)

Jeff Reine-Adelaïde (Angers),

Ibrahima Sissoko (Strasbourg)

Lucas Tousart (Lyon) ATTAQUANTS :

Jonathan Bamba (Lille)

Moussa Dembélé (Lyon)

Jonathan Ikoné (Lille)

Jean-Philippe Mateta (Mayence/ALL)

Martin Terrier (Lyon) SUPPLEANTS :

Ludovic Blas (Guingamp), Marcus Coco (Guingamp), Rémy Descamps (Paris SG), Mouctar Diakhaby (Valence/ESP), Odsonne Edouard (Celtic/ECO), Jérémy Gélin (Rennes), Sehrou Guirassy (Amiens), Bingourou Kamara (Strasbourg), Maxime Lopez (Marseille), Nordi Mukiele (RB Leipzig/ALL), Allan Saint-Maximin (Nice), Marcus Thuram (Guingamp).



Le sélectionneur des "Bleuets" Sylvain Ripoll a dévoilé ce mercredi la liste des 23 joueurs retenus pour l'Euro 2019 Espoirs. Parmi eux, deux joueurs du LOSC : l'ailier Jonathan Bamba (23 ans) et le milieu offensif Jonathan Ikoné (21 ans), auteurs d'une très belle saison avec les Dogues courronée par une 2place en Ligue 1 et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.Bamba et Ikoné retrouveront dans cette sélection leur ancien équipier Fodé Ballo-Touré, défenseur latéral parti à Monaco lors du dernier mercato d'hiver, ainsi que l'attaquant lyonnais Martin Terrier, natif d'Armentières et formé au LOSC.Le sélectionneur Sylvain Ripoll a souhaité "construire un groupe qui sera totalement investi et qui a envie d'écrire son histoire". "C'est important qu'il y ait un maximum d'enthousiasme et d'unité de groupe pour qu'on aille le plus loin possible", a insisté l'ancien coach de Lorient.A l'Euro, disputé en Italie (et à Saint-Marin), "on a les moyens de très bien figurer et d'être un adversaire coriace", a-t-il dit en affichant son objectif : "sortir de la poule, atteindre les demi-finales, ce qui est synonyme de participation aux Jeux olympiques". Ripoll veut croire en ses chances: "On a un groupe riche avec des qualités individuelles fortes", mais pour être performant il faudra "un collectif qui soit plus fort que les autres".Les Bleuets débuteront leur Euro le 18 juin contre l'Angleterre. Ils affronteront ensuite la Croatie (21 juin) et la Roumanie (24 juin). Deux matches de préparation sont également prévus avant l'entrée officielle en compétition : le premier contre la Belgique (3 juin), le second contre l'Autriche (11 juin).