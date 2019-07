Le LOSC jouera son “Fan Day” contre l'AS Roma au Stade Pierre-Mauroy

💥 En guise de répétition générale avant le coup d'envoi de la saison, les Dogues recevront un club mythique du Calcio ! 🇮🇹



Pour TOUT savoir sur LE MATCH à ne pas manquer, c'est par ici ▼ — LOSC (@losclive) 8 juillet 2019

Après Rennes en 2017 et Leicester en 2018, les Dogues affronteront donc un prestigieux adversaire lors de leur "Fan Day" au Stade Pierre-Mauroy qui marque la fin de la préparation estivale. "Une affiche européenne avant l'heure !", se réjouit le LOSC dans le communiqué officialisant cette rencontre amicale qui se déroulera le 3 août, à partir de 16h.Sixième du dernier championnat d'Italie, l'AS Roma disputera la saison prochaine la Ligue Europa. Le club de la Louve compte dans ses rangs plusieurs pointures internationales comme le milieu argentin Javier Pastore, l'attaquant bosnien Edin Dzeko ou le champion du monde français Steven Nzonzi.Le LOSC disputera ce mardi son premier match de préparation, à Luchin, contre l'USL Dunkerque (N1, 3division). Les Nordistes affronteront ensuite le Stade de Reims (L1), le 13 juillet, à Saint-Quentin (Aisne). ils s'envoleront ensuite au Portugal pour un stage de dix jours à Vale do Garrao, au cours duquel ils affronteront Braga (D1 portugaise) le 19 juillet, Maritimo (D1 portugaise) le 20 juillet, Portimonense (D1 portugaise) le 24 juillet et le Celta Vigo (D1 espagnole) le 27 juillet.La saison débutera officiellement le week-end du 10 août, avec la réception de Nantes lors de la 1journée de Ligue 1.