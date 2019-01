LOSC : Junior Alonso en prêt longue durée à Boca Juniors

📽️ @junior_alonso4 firmó su contrato este mediodía en Cardales y tuvo sus primeras acciones junto al plantel. ¡Acompañá al nuevo refuerzo de #Boca en sus primeras horas en el club! pic.twitter.com/GvqEmTiYNI — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 7 janvier 2019



Sur le banc à Vigo

s'est engagé officiellement lundi avec le prestigieux club de, champion d'Argentine en titre, et récent finaliste de la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions., avec une option d'achat de 3.5 millions de dollars (soit un peu plus de 3 millions d'euros).Le défenseur paraguayen de 25 ans, qui fut l'une des premières recrues de Luis Campos après le rachat des Dogues par Gerard Lopez en janvier 2017, va tenter une nouvelle fois de relancer sa carrière après son expérience décevante et écourtée avec lePrêté initialement pour une saison complète au club espagnol (avec une option d'achat de 5 millions d'euros), Junior Alonso n'a disputé que 9 matches en Liga et deux rencontres de Coupe du Roi. Le Paraguayen n'a plus été aligné en championnat depuis que l'entraîneur argentin de Vigo, Antonio Mohamed, a été remplacé en novembre par le PortugaisJunior Alonso est