LOSC : Nicolas Pépé parmi les finalistes du prix du meilleur joueur africain de L1

Liste des finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé en 2018 :

Yunis Abdelhamid (Reims/Maroc)

(Reims/Maroc) Youcef Atal (Nice/Algérie)

(Nice/Algérie) Stéphane Bahoken (Angers/Cameroun)

(Angers/Cameroun) Denis Bouanga (Nîmes/Gabon)

(Nîmes/Gabon) Max-Alain Gradel (Toulouse/Côte d'Ivoire)

(Toulouse/Côte d'Ivoire) François Kamano (Bordeaux/Guinée)

(Bordeaux/Guinée) Wahbi Khazri (Saint-Etienne/Tunisie)

(Saint-Etienne/Tunisie) Lebo Mothiba (Strasbourg/Afrique du Sud)

(Strasbourg/Afrique du Sud) Nicolas Pépé (Lille/Côte d'Ivoire)

(Lille/Côte d'Ivoire) Ismaïla Sarr (Rennes/Sénégal)

(Rennes/Sénégal) Bertrand Traoré (Lyon/Burkina Faso)

Le palmarès du prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de L1 2018 : Karl Toko-Ekambi (Cameroun, Angers)

2017 : Jean Michaël Séri (Côte d'Ivoire, Nice)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc, Lille)

2015 : André Ayew (Ghana, Marseille)

2014 : Vincent Enyeama (Nigéria, Lille)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Saint-Etienne)

2012 : Younès Belhanda (Maroc, Montpellier)

2011 : Gervinho (Côte d'Ivoire, Lille)

2010 : Gervinho (Côte d'Ivoire, Lille)

2009 : Marouane Chamakh (Maroc, Bordeaux) Créé en 2009 et qui porte depuis 2011 le nom du joueur camerounais décédé le 26 juin 2003 au cours d'un match à l'âge de 28 ans.



Le nom du lauréat "sera révélé le lundi 13 mai", précise le communiqué. Parmi les finalistes en course pour(parti depuis à Villarreal), seuls le Gabonais, milieu de terrain de Nîmes, et le Burkinabè, attaquant de Lyon, ne sont pas susceptibles de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet.Au total, les Eléphants de Côte d'Ivoire sont les plus représentés avec le Toulousainet le Lillois. Les Lions indomptables du Cameroun, champions d'Afrique en titre, ont un représentant, l'Angevin. L'Algérien(Nice) et le Marocain(Reims) sont les seuls défenseurs sélectionnés."Le jury est composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet)", ajoutent RFI et France 24.Deuxième meilleur buteur du championnat (18 buts) derrière Kylian Mbappé et deuxième meilleur passeur décisif (9 passes) derrière Angel Di Maria,fait très nettement office de favori.: l'Ivoirienen 2010 et 2011, le Nigérianen 2014 et le Marocainen 2016.