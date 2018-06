LOSC : “Notre projet est très puissant”, affirme Marc Ingla

"Recrutement dynamique mais..."

L'actualité duest très calme, depuis une quinzaine de jours et la confirmation par lades Dogues en ligue 1 pour la saison à venir. En dehors du maintien deà la tête de l'équipe, rien n'a bougé si ce n'est quelques premières rumeurs "mercato" (Fernando Torres...).Ce mardi 19 juin, le club lillois dévoilait une nouvelle identité graphique à ses supporters. On le connaissait déjà depuis huit jours, mais c'est mardi en début de soirée que le LOSC a officiellement communiqué son nouveau logo. Le LOSC a "pour objectif de marquer la nouvelle dynamique dans laquelle le club sportif et l’entreprise se sont inscrits en 2017", est-il précisé dans un communiqué Dans le même temps, le directeur général du clubrecevait au domaine de Luchin les sections de supporters, avec le directeur de la communication du LOSC Aurélien Delespierre. "Tout le monde nous voyait en National, mais on a fait notre boulot, c'est la preuve que notre projet est très puissant," a commencé par dire M. Ingla.Après un savant exposé, Powerpoint à l'appui, sur laautour de la nouvelle charte graphique du club, la réunion a porté sur le fond... ce qu'attendent sans doute en priorité les supporters. Et à ce stade d'avant-saison, il n'est pas ressorti grand chose des déclarations faites mardi soir par les dirigeants.Alors que lel'ambition de se montrer "encore plus fort, inspiré, conquérant (...) pour repousser toutes les limites avec fierté, détermination, passion", Marc Ingla a juste parlé d'un "recrutement dynamique, mais calme", selon des supporters présents mardi à Luchin. "Pas de nom, pas de poste spécifique, pas de profils de joueurs" évoqués, rapporte un supporter. Mais le mercato serait ralentit par la Coupe du Monde.Le DG a par ailleurs promis que les "erreurs" de la saison passée n'allaient pas être répétées. Par ailleurs, l'par la DNCG ne semblerait pas poser de problème particulier aux dirigeants.La seule information communiquée aux sections concerne les abonnements. Ils seraient à plus deactuellement, pour la saison 2018/2019.Enfin, Marc Ingla a rappelé l'du LOSC en ligue 1 : être (à terme) durablement dans le top 5 du championnat, et faire partie des grands clubs européens...