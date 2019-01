Le LOSC officialise la création de ses écoles de football en Chine

Video de présentation du projet LOSC ALL IN Soccer Schools

"Savoir-faire"

Une délégation chinoise reçue à Luchin. / © LOSC.fr

C'est un projet initié par, l'ancien patron du LOSC, et qui figurait parmi les principaux axes de développement envisagés la nouvelle direction, emmenée paret. Aujourd'hui, les Dogues posent enfin une première patte en Chine, avecl', baptiséesCes écoles sont implantées à Suzhou, une ville du sud de pays, située près de Shanghai, l'un des poumons économiques de l'Empire du Milieu. Elles "réunissent déjà plus de 2 500 jeunes footballeurs âgés de 5 à 15 ans et agissent localement auprès d’une vingtaine d’écoles et d’universités", indique le LOSC dans un communiqué . Le projet vise à encourager la pratique du football par les jeunes Chinois, notamment dans les milieux ruraux et défavorisés."L’une de nos ambitions en termes de développement international, et plus particulièrement avec la Chine, consiste à partager notre savoir-faire, notamment sur le plan de la formation", se félicite, le directeur général du LOSC. "Lorsque nous avons débuté les premiers échanges avec le LOSC, nous avons non seulement vu le club de football professionnel, mais aussi et surtout la grande référence en matière de formation que le LOSC incarne", a commenté de son côté. "Nous devons nous inspirer de cette culture et de cette philosophie du football pour développer ce sport chez nous. Le LOSC va apporter son savoir-faire pour améliorer les compétences de nos joueurs et éducateurs, qui auront aussi l’opportunité exceptionnelle de se rendre au Domaine de Luchin."Ce nouveau projet pourrait aussi s'accompagner