LOSC - OL : les Lillois arrachent le nul et mettent fin à une série difficile

💬 "On n'est pas content parce qu'on n'a pas bien joué"



Les Lillois ont bien failli réaliser l'exploit, mais se contenteront d'un match nul (2-2) face à l'Olympique lyonnais ce samedi soir, après avoir mené 2-0.Un match nul somme toute logique. Sur le plan de la possession, les Lyonnais ont dominé le match. Mais en première mi-temps,. Loïc Rémy inscrit son premier but avec les Lillois à la 17e minute. Nicolas Pépé double la mise une dizaine de minutes plus tard en inscrivant le second but lillois (28e).Les Lillois terminent ainsi la première mi-temps avec deux buts d'avance sur les Lyonnais. La chance continue de sourire aux Lillois en début de seconde mi-temps : Memphis Depay rate complètement son pénalty, qui aurait permis à l'OL de revenir dans le match. Mais l'attaquant lyonnais joue ensuite un rôle décisif en faisant une talonnade pour Bertrand Traoré, qui inscrit le premier but lyonnais à la 63e minute de jeu.La seconde mi-temps est intense et les occasions se multiplient.Comme l'année dernière, Lille et Lyon se quittent sur un nul (2-2). Les Dogues, qui restent invaincus à domicile cette saison, remontent provisoirement sur le podium.Ils rencontreront Montpellier la semaine prochaine, pour une autre grosse rencontre du championnat.