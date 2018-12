LOSC : piégés, les Dogues arrachent un nul à domicile face à Reims

Oudin refroidit Pierre-Mauroy

LOSC 1 - 1 Stade de Reims

Images BeIn Sports

Lea sauvé deux points ce dimanche sur sa pelouse où il recevait le, au terme d'une rencontre assez pauvre techniquement. Ce sont les Champenois, à l'heure de jeu, qui ont d'abord trouvé la solution, avant d'être rejoints dans le temps additionnel sur un pénalty de Pépé ().Et c'est lequi s'est procuré une première occasion sérieuse, dès la 3e minute de jeu, avec un débordement côté droit de, qui a bien servidans la surface, dont la volée a obligéa réaliser une belle parade pour sortir le ballon. On peut se demander si les Lillois n'auraient pas dû encaisser là, rapidement, pour mieux se réveiller et entrer pleinement dans leur match...Lea tout de même réagi avec une frappe aux 20 mètres d'au terme d'une belle course dans l'axe, mais le cuir est passé juste à côté du cadre de(9e).Pas plus de réussite pourpeu avant la demi-heure de jeu. Le jeune Portugais a profité d'une bonne interception de, mais a envoyé le ballon dans les tribunes (28e).Manque cruel de précision également côté Reimois, notamment sur les centres et les coups de pieds arrêtés, ou encore sur cette frappe trop enlevée deà la 32e. Juste aprèscadre une belle frappe désaxée, mais bien captée par le portier lillois (34e).C'est ensuite le gardien champenois qui a dû s'employer à la 36e sur une puissante frappe d'Araujo.Le LOSC a bien failli prendre l'avantage juste avant la pause grâce à un boulet de, légèrement détourné sur le poteau par(46e). Lille a jusque*là tout le mal du monde a faire sauter le verrou d'en face.Outre une frappe dequi terminait dans le petit filet (50e), la reprise n'offrait pas davantage de spectacle dans le stade lillois, où l'ambiance (26 826 spectateurs), à l'image du match, était assez terne ce dimanche.Mais les tribunes allaient être réveillées à la 60e, avec l'ouverture du score de Reims, au terme d'une action construite dans un mouchoir de poche dans la surface lilloise, et conclue par).Malgré les changements opérés par Christophe Galtier, forcé de constater le peu d'inspiration de sa ligne offensive depuis le début de la rencontre, Lille n'a pas su trouver la faille. Même si le bon centre en retrait de, entré en jeu, pouraurait pu faire mouche. Mais la reprise a été détournée en corner par un défenseur rémois (75e).Le LOSC a poussé en fin de match pour aller chercher un résultat, mais ni la tête de(86e) ni la frappe de(92e) ne trouvaient le cadre.Il a fallu attendre la toute fin des 5 minutes de temps additionnel, et une faute sur Ballo-Touré dans la surface, pour quelibère les siens en transformant froidement le(1-1, 95e).Le LOSC s'en sort presque bien avec ce point pris, mais devra vite retrouver son allant et ses automatismes offensifs pour offrir, à nouveau, le football "Champagne" qu'on lui connaît bien.