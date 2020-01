LOSC : le président sortant du Vitoria Setubal, soutenu par Gerard Lopez et Luis Campos, perd les élections

📢 Paulo Gomes é o novo presidente do Vitória FC. Eis os resultados👇🏼



Paulo Gomes (lista D): 875 votos

Vítor Hugo Valente (lista E): 731 votos

José Dias Mendes (lista C): 332 votos

Gaiveo Luzio (lista B) - 246 votos

Chumbita Nunes (lista A) - 181 votos

Brancos - 8

Nulos - 11

Mercredi soir, Gerard Lopez et Luis Campos s'étaient déplacés en personne au Portugal pour soutenir Vitor Hugo Valente, président sortant du Vitoria FC de Setubal, candidat à sa réélection. Mais les "socios" de ce club portugais de première division ont finalement choisi un autre candidat, Paulo Gomes, ex-vice président, qui avait démissionné de la direction en décembre, en raison de désaccords.La liste conduite par le nouveau président du Vitoria a recueilli vendredi soir 875 voix, devançant celle de l'ancien président qui n'a rassemblé que 731 suffrages.La nouvelle équipe de direction, emmenée par Paulo Gomes, est désignée pour 3 ans. Selon les médias portugais , ce vote a connu une participation record.Mercredi soir, Gerard Lopez et Luis Campos avaient promis d'investir et de prêter des joueurs au Vitoria Setubal, si Vitor Hugo Valente était réélu à la tête du club.Son échec vendredi soir signifie-t-il la fin de ce projet ? Le nouveau président ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet pour l'instant.Depuis le rachat du LOSC en janvier 2017, Gerard Lopez cherche également à investir dans un club portugais. Il y a trois ans, il avait tenté de reprendre sans succès Gil Vicente, alors en deuxième division. "On aime bien les clubs portugais. C’est un bon équilibre entre le talent individuel, la puissance physique, la formation tactique. C’est une bonne entrée pour les talents de l’Amérique latine", avait expliqué son associé Marc Ingla, actuel directeur général du LOSC.L'an dernier, un partenariat d'un an a été noué avec Belenenses SAD, un club de première division portugaise. Six joueurs lillois y ont été transférés, dont cinq sous la forme de prêts.