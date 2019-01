Le LOSC prêt à casser sa tirelire pour le Colombien Wilmar Barrios ?

"Intransférable" mais...

¡EQUIPAZO🤩! El XI ideal elegido en la encuesta de El País con los mejores futbolistas de América del 2018. Los colombianos🇨🇴 Juan Fernando Quintero y Wilmar Barrios dicen presente. pic.twitter.com/4qFqVv6owx — Toque Sports (@ToqueSports) 31 décembre 2018

, champion d'Argentine en titre, a rejeté une offre de 15 millions d'euros dupour, jugée insuffisante. Cette chaîne de télévision affirme l'offre lilloise comprendrait, pour partie, le transfert définitif de prêté officiellement en début de semaine , au club argentin pour une durée de 18 mois.Cette information peut surprendre, car depuis l'été dernier, le club nordiste - encadré par lapour les indemnités de transferts versées comme pour sa masse salariale - a plutôt recrité à bas coût (environ 10 millions investis pour une douzaine de joueurs). A moins que cette offre ait été lancée pour compenser un gros départ à venir, potentiellement rémunérateur : celui du Brésilien, courtisé par plusieurs clubs européens pour ce mercato d'hiver.Âgé de 25 ans, Wilmar Barrios est un international colombien présent à la dernière Coupe du Monde en Russie. Il évolue au poste dedans un registre assez proche de celui de Thiago Mendes. Il est considéré comme l'une des pièces maîtresses de Boca Juniors, récent finaliste de la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions. Barrios a été désigné dans le 11 type de la dernière édition.Il y a encore trois jours, Daniel Angelici, le président de Boca, s'est exprimé à son sujet, sur Radio La Red . "Aucune offre n'est arrivée pour Barrios", affirmait-il. "Il a une clause de 23 millions d'euros mais il est intransférable. Si un club met l'argent, je parlerai au joueur pour qu'il reste." Mais si un club sort le chéquier et que le joueur accepte de partir, le club argentin ne pourra pas le retenir. Le LOSC ne serait pas le seul club intéressé. Des clubs anglais, notamment Everton et Tottenham, seraient eux aussi à l'affût, avec des moyens financiers autrement plus conséquents...Jusqu'à présent, le transfert le plus élevé payé par le LOSC est celui du Brésilien, acheté 14 millions d'euros au club de Santos.