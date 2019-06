Le LOSC prolonge Yves Dabila pour trois saisons supplémentaires

🔴 Yves Dabila prolonge son contrat avec le #LOSC et est désormais lié au Club jusqu'en 2023 !



Lire le communiqué ▼ — LOSC (@losclive) 6 juin 2019

Formé à l'AS Monaco, où il avait séduit Luis Campos, le conseiller sportif de Gerard Lopez, Yves Dabila avait signé son premier contrat professionnel avec le LOSC à l'été 2017. Un premier contrat pro ne pouvant pas excéder une durée de trois ans, ce dernier expirait à la fin du mois.Le jeune défenseur ivoirien et les dirigeants nordistes se sont finalement entendus sur prolongation de trois saisons, jusqu'en juin 2023. "Il dispose d’un bel avenir", a commenté Marc Ingla, le directeur général du LOSC sur le site internet du club . "On pense qu’il possède de très bons atouts pour continuer à progresser ici".Yves Dabila n'a disputé que 12 matches de Ligue 1 cette saison, dont 8 comme titulaire. Chistophe Galtier ne l'a plus aligné sur le terrain depuis la défaite contre Toulouse (1-2) fin décembre lui préférant le Brésilien Gabriel comme doublure de José Fonte ou Adama Soumaoro en défense centrale.