LOSC : Rémi Oudin, Alexis Claude-Maurice ou Jeff Reine-Adélaïde pour succéder à Nicolas Pépé ?

Rémi Oudin

But de Rémi Oudin pour Reims contre Nantes

Alexis Claude-Maurice

But d'Alexis Claude-Maurice pour Lorient contre Grenoble

Jeff Reine-Adélaïde

But de Jeff Reine-Adélaïde pour Angers contre Rennes

Gerard Lopez, le président et propriétaire du LOSC, l'a de nouveau confirmé la semaine dernière dans une interview au Parisien . Même si les Dogues décrochent leur billet pour la Ligue des Champions, leur meilleur buteur, Nicolas Pépé, partira sous d'autres cieux la saison prochaine. "Ce n’est pas un secret : on a beaucoup d’approches pour Nicolas Pépé et on ne pourra jamais s’aligner sur le salaire qu’il pourra avoir ailleurs", a déclaré l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois au quotidien francilien. "Il est clair qu’il va partir dans un grand club."Pour le remplacer, Luis Campos, le conseiller sportif de Gerard Lopez, aurait, selon L'Equipe, trois jeunes joueurs à fort potentiel dans son viseur : Rémi Oudin, Alexis Claude-Maurice et Jeff Reine Adelaïde.Âgé de 22 ans, Rémi Oudin est l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Ce jeune ailier droit de 1m85 a inscrit 10 buts en championnat pour le Stade de Reims et délivré trois passes décisives.Oudin a encore deux ans de contrat en Champagne. Et le LOSC ne serait pas le seul à avoir manifesté un intérêt : Nice, Watford, Newcastle et la Fiorentona voudraient également à le débaucher. Mais il faudra visiblement y mettre le prix puisque Reims demanderait autour de 14/15 millions d'euros d'après L'Equipe.Luis Campos est venu le superviser plusieurs fois cette saison en Ligue 2. A bientôt 21 ans, Alexis Claude-Maurice s'est illustré avec les Merlus lorientais en inscrivant 14 buts et en assurant 3 passes décisives. Sous contrat en Bretagne jusqu'en juin 2021, ce joueur de 1m74 présente un profil polyvalent et peut évoluer aussi bien en milieu offensif dans l'axe que sur les deux ailes.Mais Lille aura là encore de la concurrence pour le débaucher. Selon France Football , l'AS Monaco a déjà transmis à Lorient une première offre de 12 millions d'euros. L'Atlético de Madrid, Arsenal et le Borussia Mönchengladbach auraient aussi un oeil sur lui.Formé au RC Lens, Jeff Reine-Adélaïde avait été acheté par Arsenal en 2015 alors qu'il n'avait que 17 ans . Mais le jeune ailier droit n'est pas parvenu à percer en Angleterre et est revenu en France l'an dernier à Angers... l'ancien club de Nicolas Pépé.Cette saison, l'international français espoirs de 1m84 a retrouvé des couleurs et une jolie cote en Ligue 1, avec trois buts inscrits et trois passes décisives. Jeff Reine-Adélaïde est sous contrat avec Angers jusqu'en juin 2022. Reste à savoir si le SCO acceptera de le vendre et si oui, à quel prix ?