Le LOSC renverse Nantes et distance de nouveau Lyon

Nantes-LOSC : les buts lillois

Images BeIn Sports

Pas costauds les Dogues? Mis sous la pression de Lyon revenu à un point après son succès à Rennes vendredi (1-0), et mené 2-0 à l'extérieur, lea gardé le cap dans la tempête et prouvé qu'il était taillé pour se battre pour laL'incarnation du succès lillois,, a brillé une nouvelle fois en transformant le penalty qu'il a lui-même provoqué (66minute) puis en offrant dans la foulée le but du 3-2 à(70) au terme d'un numéro de soliste. Avant lui,, entré en cours de jeu, avait sonné la révolte (62).Du panache, Lille en a, mais sa fougue a failli se retourner contre lui, car. Heureusement pour les Nordistes,parfait sur sa première tentative (54), envoyait son second tir dans le kop (83).sur leur poursuivant lyonnais (60 pts contre 56), avant d'aller à Reims dimanche prochain. Marseille (4, 48 pts), tenu en échec par Angers samedi (2-2), semble définitivement distancé.