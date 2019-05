Le LOSC se déplace à Lyon pour verrouiller sa deuxième place

LOSC : dernier entraînement avant le déplacement à Lyon

Un duo inédit au milieu de terrain

Boubakary Soumaré (à gauche) et Thiago Maia (à droite) seront associés pour la première fois à Lyon / © Frédérik Giltay / France 3 Nord-Pas-de-Calais

Le LOSC deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur

Installé dans le fauteuil de dauphin du PSG depuis la 16ème journée, le LOSC peut s’assurer la deuxième place en cas de victoire à Lyon ce dimanche soir à 21 heures lors de la 35ème journée de Ligue.Les hommes de Christophe Galtier comptent six points d’avance sur les Lyonnais et une différence de buts largement favorable (+ 31 contre + 15) à quatre matches de la fin du championnat. Un matelas confortable pour s’assurer une qualification directe en Ligue des champions la saison prochaine.« Le match est surtout décisif pour Lyon, et on prépare le match par rapport à ça. S’il y a défaite, on aura encore trois matches. Si eux perdent, ce sera quasiment fait. Une victoire rendrait la saison exceptionnelle et même le nul serait un bon résultat », a déclaré Christophe Galtier vendredi en conférence de presse.Meilleure équipe de Ligue 1 ex-aequo avec le PSG depuis la reprise en janvier, le LOSC reste sur une victoire écrasante contre Nîmes (5-0) et n’a plus perdu depuis cinq matches. Les Lillois n’ont pas changé leurs habitudes avant ce déplacement capital à Lyon.« Ca se passe bien depuis le début de la saison, depuis la reprise au mois de janvier. On va être dans ce qu’on sait faire, dans notre manière de jouer, dans notre système de jeu, peut-être avec quelques particularités car il y en aura aussi du côté de Lyon », a assuré Christophe Galtier.Seul bémol côté lillois : l’absence du milieu de terrain Thiago Mendes, suspendu. Ajoutée à la blessure de Xeka, elle a obligé l’entraîneur lillois à innover. Boubakary Soumaré et Thiago Maia seront associés pour la première fois au milieu de terrain.« Ils n’ont aucune pression, il n’y a pas qu’eux sur le terrain. On ne se focalise pas sur l’absence d’untel », a balayé leur entraîneur. Meilleure défense du championnat, Lille devrait à nouveau miser sur la qualité de contre-attaque de la « BIP BIP » (Bamba-Ikoné-Pépé), impressionnante depuis le début de saison.En face, Lyon reste sur deux victoires consécutives et veut enchaîner pour réduire l’écart sur Lille. Objectif du club en début de saison, la deuxième place n’est pas inaccessible selon Bruno Génésio. « Une victoire pourrait relancer la fin du championnat pour la deuxième place, même si Lille a un goal average favorable. Tout est possible dans le football, Lille peut se faire accrocher sur la fin. Le fait de revenir à trois points pourrait entamer la confiance de Lille », espère l’entraîneur lyonnais.Mais le LOSC se déplace dans le Rhône avec des certitudes : les Nordistes sont la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur. « Il faudra développer notre jeu offensif comme on le fait depuis le début de la saison. On fait un beau parcours à l'extérieur où on a toujours joué pour l'emporter. Ca serait une erreur de ne vouloir que défendre et défendre très bas », a insisté Christophe Galtier.La belle saison du LOSC a été récompensée cette semaine avec quatre nominations aux trophées UNFP. Un Dogue sera présent dans chaque catégorie : Nicolas Pépé dans celle de meilleur joueur, Jonathan Ikoné dans celle de meilleur espoir, Mike Maignan dans celle de meilleur gardien et Christophe Galtier nommé dans la catégorie de meilleur entraîneur. Attribués par un vote des joueurs professionnels, les trophées seront remis le 19 mai.