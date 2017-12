LOSC : revivez la présentation à la presse de Christophe Galtier en intégralité

DIRECT. Présentation à la presse du nouvel entraîneur du LOSC, Christophe Galtier

Christophe Galtier, ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a été officiellement intronisé par les dirigeants du Losc, vendredi, comme entraîneur de Lille, après avoir signé, a précisé le directeur général Marc Ingla, un contrat de 18 mois.



Lui qui avait quitté les Verts à l'issue du dernier exercice, s'est dit "très heureux" d'arriver au LOSC, qu'il a fréquenté en tant que joueur pendant trois saisons.



Christophe Galtier succède à l'Argentin Marcelo Bielsa, mis à pied en novembre puis limogé le 15 décembre.



"Il n'y a pas eu de moment d'hésitation à rejoindre ce club, cette direction et ce projet, même si on est tous conscients qu'il y a une mission importante qui est de vite rétablir la situation au classement", a ajouté Galtier.



Présent à ses côtés, Marc Ingla a loué "un très grand coach, avec une vaste expérience de la Ligue 1 et de l'autorité", assurant que ce choix, fait très vite après les premiers entretiens avec les différents candidats, ne signifiait "pas du tout un changement de projet".



"Après six mois de repos, j'ai ressenti le besoin de travailler à nouveau, a expliqué Galtier. Et quand on arrive en cours de saison, on ne trouve jamais une situation idéale."



A la lutte pour le maintien (18e) et interdit de recuter au mercato hivernal par la DNCG (gendarme du foot pro), Lille est en effet loin de son objectif du début de saison : le top 5.