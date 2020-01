LOSC : Thiago Maia est parti au Brésil pour finaliser son prêt à Flamengo

Une réputation intacte au Brésil

Pour Thiago Maia, le retour au pays est sur le point de se concrétiser. Selon L'Equipe , le milieu de terrain brésilien du LOSC devrait s'engager dans les prochaines heures avec Flamengo, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat inférieure à 9 millions d'euros. Le club de Rio de Janeiro prendrait son salaire en charge jusqu'à la fin de la saison (160 000 euros mensuels, hors primes, selon notre enquête Football Leaks parue l'an dernier en collaboration avec Mediapart et Mediacités).D'après le quotidien sportif, Thiago Maia a reçu jeudi le feu vert de ses dirigeants pour se rendre au Brésil et passer la visite médicale préalable à son engagement par Flamengo.Ce retour au Brésil est dans les tuyaux depuis le mois de mai . Mais jusqu'à présent, Flamengo et le LOSC n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur ses modalités. "J’étais proche de Flamengo cet été, mais Lille m’a fermé la porte", avait déclaré Thiago Maia, début décembre . "Qui sait en janvier ? Peut-être retourner au Brésil ou aller dans un autre club européen ici. Comme dans tout travail, pour être bon, il faut être heureux."Âgé de 22 ans, le milieu de terrain est arrivé à Lille à l'été 2017, précédé d'une réputation flatteuse et d'une médaille d'or olympique décrochée en 2016 avec la Seleçao et son ami Neymar. Acheté 14 millions d'euros à Santos par les Dogues (un record à l'époque pour le club nordiste), il n'a jamais confirmé sur le terrain les espoirs placés en lui.Cette saison, son entraîneur Christophe Galtier en a clairement fait un deuxième, voire un troisième choix. Maia n'a joué que cinq matches, toutes compétitions confondues. Mais au Brésil, sa réputation reste visiblement intacte puisqu'il a été pré-sélectionné pour disputer les prochains Jeux Olympiques de Tokyo cet été."Thiago Maia est au Brésil, je suis content pour lui", a commenté ce vendredi Christophe Galtier en conférence de presse. "Je lui souhaite bonne chance car c'est un joueur très professionnel, très sérieux. Il doit retrouver de la confiance et de la joie. On va le suivre très attentivement car il nous appartient toujours."