LOSC : Thiago Maia de retour au Brésil la saison prochaine ?

Thiago Maia é do Flamengo,o impasse foi resolvido. O passe será pré-fixado em 8,5 milhões de euros. O empréstimo será de 1 ano com o clube por 4,3 milhões de reais, com 730 mil reais de salário para o jogador. Agora são três reforços: Rafinha, Jemerson e Thiago Maia#futgloboradio — Gustavo Henrique Dando Choque (@gustavodaglobo) 28 mai 2019

Selon Gustavo Henrique, journaliste de Radio Globo, le milieu de terrain brésilien du LOSC Thiago Maia sera de retour dans son pays la saison prochaine. Lille aurait trouvé un accord avec Flamengo, club de Rio de Janeiro, pour un prêt d'un an avec option d'achat.Cette option d'achat aurait été fixée à 8,5 millions d'euros. Le prêt coûterait à Flamengo 4,3 millions de reals (environ 1 million d'euros), un tarif qui comprendrait la prise en charge du salaire du joueur (160 000 euros brut mensuels au LOSC, hors prime).Âgé de 22 ans, Thiago Maia a été acheté 14 millions d'euros à Santos à l'été 2017, ce qui en fait encore aujourd'hui la recrue la plus chère de toute l'histoire du LOSC Mais le jeune milieu de terrain, champion olympique avec le Brésil en 2016, n'a pas confirmé jusqu'à présent les espoirs placés en lui. Cette saison, son entraîneur Christophe Galtier a préféré son compatriote Thiago Mendes et le Portugais Xeka pour animer l'entrejeu lillois, reléguant Maia sur le banc des remplaçants.Sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2022, sa valeur marchande est désormais estimée entre 7 et 10 millions d'euros par le CIES, observatoire suisse du football.