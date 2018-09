LOSC : avec un triplé, Pépé propulse les Dogues à la deuxième place de la Ligue 1

Réactions

Christophe Galtier (entraîneur de Lille) : "La victoire est méritée. Malgré tout il nous a manqué un quart d'heure dans ce match que j'avais demandé à mes joueurs d'aborder comme un derby. C'est là où se trouve notre marge de progression. Quand on a le bonheur de mener 3-0 à un quart d'heure de la fin, on doit avoir une gestion du match beaucoup plus intéressante. On doit maîtriser beaucoup mieux les événements. Nicolas Pépé (auteur de deux buts) a joué très diminué, il était incertain jusqu'à 17h ce soir mais il a été très bon. Il s'est créé, a créé beaucoup de situations. Il a aussi fait preuve de beaucoup de sang froid sur les deux penaltys. Ce soir notre deuxième place est anecdotique. L'objectif du club reste toujours le même: ne pas être en danger, se classer dans les 10 premiers à un certain moment pour peut-être finir plus haut."

José Fonte (défenseur de Lille) : "C'est une victoire très importante. On a très bien joué jusqu'au premier but d'Amiens, mais le plus important c'est la victoire, on est très content. On doit continuer à travailler car on peut encore progresser beaucoup. On a beaucoup de qualité dans l'équipe et on a beaucoup de possibilités au niveau offensif donc c'est bien. C'est bien d'être deuxième, c'est bien mieux que l'année dernière. Il faut continuer à travailler très dur pour s'améliorer match après match."

Fodé Ballo-Touré (défenseur de Lille) : "C'est une grosse satisfaction. Il y avait beaucoup de joie dans le vestiaire. C'est un derby et on s'est rappelé ce qui s'était passé l'année dernière (l'effondrement d'une barrière avait fait 29 blessés parmi les supporters de Lille, ndlr) donc on dédicace cette victoire aux supporters. On va bosser pour garder cette dynamique. On n'a pas tremblé (dans le dernier quart d'heure) mais on s'est relâché. Le coach nous a repris de volée dans le vestiaire mais ça reste une victoire donc il faut la savourer."