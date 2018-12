Le LOSC et le VAFC ont touché une (petite) part des bénéfices de la dernière Coupe du Monde

Grâce à Mendyl, Sliti et Ciss

Quels clubs ont empoché le plus gros chèque de la FIFA ? Dans le monde :

1. Manchester City (Angleterre) 5 millions $

2. Real Madrid (Espagne) 4,8 millions $

3. Tottenham Hotspurs (Angleterre) 4,3 millions $

4. Barcelone (Espagne) 4,1 millions $

5. Paris Saint-Germain (France) 3,9 millions $

6. Chelsea (Angleterre) 3,8 millions $

7. Manchester United (Angleterre) 3,6 millions $

8. Atlético de Madrid (Espagne) 3 millions $

9. Juventus (Italie) 3 millions $

10. Monaco (France) 2,9 millions $ En France :

1. Paris Saint-Germain 3,9 millions $

2. Monaco 2,9 millions $

3. Olympique de Marseille 1,3 million $

4. Toulouse FC 1 million $

5. Olympique Lyonnais 0,8 million $

6. Stade Rennais 0,7 million $

7. Girondins de Bordeaux 0,6 million $

8. OGC Nice 0,4 million $

9. SM Caen 0,388 million $

10. Dijon FCO 0,382 million $

C'est un petit cadeau de Noël avant l'heure pour leet le. Les deux clubs nordistes ont touché respectivement 326 157,50 dollars (environ 286 000 euros) et 212 250 dollars (environ 186 000 euros) de la FIFA grâce auxAu total, la fédération internationale a redistribué. Le critère ?. Chaque club concerné a droit ainsi à une somme brute de 8 530 dollars (environ 7 500 euros) par joueur, multipliée par le nombre de jours passés en compétition."La période de calcul, qui débute deux semaines avant le match d'ouverture de la compétition finale et s'achève le lendemain du dernier match d'une équipe nationale", précise une circulaire de la FIFA. Le nombre de matches effectivement disputés par un joueur n'entre donc pas en ligne de compte. Il lui suffit juste d'être présent dans le groupe. "Le « total par joueur » est distribueéau prorata au(x) club(s) auprès duquel (desquels) le joueur a été enregistré au cours des deux années précédant le lendemain du dernier match de son équipe nationale dans la compétition", ajoute la circulaire.Le LOSC a donc touché de l'argent grâce aux participations de(éliminé au premier tour avec le Maroc) et(éliminé au premier tour également avec la Tunisie), deux joueurs partis du club l'été dernier. Le, lui, peut remercier(éliminé au premier tour avec le Sénégal) et le SCO d'Angers qui lui a prêté le défenseur les six derniers mois de la saison 2017-2018.Pour un club de Ligue 2 comme Valenciennes, les 212 250 dollars perçus constituent une très belle somme. Mais elle reste très nettement inférieure aux, le club qui comptait le plus de joueurs sélectionnés pour cette Coupe du Monde 2018.A noter qu', autre club des Hauts-de-France, a perçu de son côté 169 800 dollars (environ 150 000 euros) pour la participation deavec le Sénégal.