Louvroil : au terme d'un dangereux rodéo à moto, il finit sa course dans une voiture de police

Opération #ContreLesRodéos à #Louvroil hier soir avec l'appui des drones de la #PoliceJudiciaire de #Lille.



Signalement d'un rodéo au lac du paradis.

Vitesse excessive, prises de risques, il perd le contrôle du 🛵 et s'enfuit.



▶️ Interpellation et confiscation du 2 roues pic.twitter.com/rz72AFhXWk — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) April 24, 2020

La police a procédé à une interpellation jeudi soir à Louvroil, lors d'une opération anti-rodéo avec l'appui des drônes de la police judiciaire de Lille.Vers 19h50, un homme à moto a été aperçu roulant à très vive allure dans le secteur du Lac du Paradis. Les fonctionnaires ont vu le motard arriver face à eux à grande vitesse et à contresens.Dans les instants qui ont suivi, le chauffard a perdu le contrôle de son engin et a terminé sa course dans un véhicule de la police nationale, avant de prendre la fuite à pied.Il a été rattrapé par les effectif de la BAC, a été interpellé puis placé en garde à vue.