Louvroil : le magasin Chausséa accusé de faire nettoyer et mettre en vente des chaussures moisies

C'est ce que décrit une employée du magasin Chaussea de Louvroil et son conjoint, qui ont souhaité rester anonymes."À chaque livraison, il y en avait au moins une", dans des cartons venant de fournisseurs basés en Chine, assure le couple. "Quand ils ouvrent les cartons, il y a de la poussière bleue, de la poussière verte" qui en sort. Parfois, on y trouve même de l'urine voire "des crottes de rats ou de souris, on ne sait pas trop".Un témoignage que corrobore Olivier Mastia, de la section juridique de la CGT qui a été alerté "il y a une quinzaine de jours" sur cette situation. "Elle m'a fait part de ses conditions de travail" explique-t-il, confirmant l'information d'abord révélée par La Voix du Nord . Elle était "Selon le conjoint de cette salariée, ces produits doivent être "relavés avec de l'eau, sans gants, sans masque" en s'aidant de produits de cirage destinés à la clientèle et remis en rayon.. Dépressive, "elle a même pensé au suicide" assure le mari.Lorsque Olivier Mastia a interpellé la direction au nom de la "transparence sur la provenance des produits", on lui a assuré que la consigne était de "mettre au rebut" les chaussures moisies, ce qu'il conteste." tonne-t-il. Une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui" doit être déposée.Jointe par téléphone, la direction du magasin incriminé n'a pas voulu donner suite à nos sollicitations.