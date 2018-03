Le témoignage d'une victime du violeur de la Sambre : “Tu fermes ta gueule sinon je te tue”

Quand j'étais sur le dos, il m'a carrément étranglée

Elle s'appelle Michèle Rémy et a aujourd'hui 60 ans. Ce jeudi 1mars, trois jours après l'arrestation de Dino Scala , soupçonné d'être le violeur de la Sambre, elle est sortie de son silence pour témoigner sur France Info Employée à la mairie de Louvroil, elle fait partie des 19 victimes de "viols" et "agressions sexuelles" identifiées en France."C'était le 7 ou le 8 février, c'était un vendredi" poursuit-elle. "J'allais travailler à la salle de sport. Quand j'ai refermé la porte, on m'a sauté sur le dos, par derrière. Il m'a coupé la respiration et m'a mis un couteau sur la gorge". Un mode opératoire similaire à celui décrit mercredi par le procureur de la République de Valenciennes Jean-Philippe Vicentini "Il m'a dit 'tu fermes ta gueule sinon je te tue'. Il m'a attaché les mains, les pieds. J'ai eu peur". Elle décrit un homme violent, qui la "tapait tout le temps". "Quand j'étais sur le dos, il m'a carrément étranglée", ajoute Michèle.Mais par chance, "il n'a pas eu le temps" de la violer, explique-t-elle. Ils ont été découverts par une collègue, que l'homme a poussée pour s'enfuir. "Elle a allumé toutes les lumières. Il m'a lâchée, mais j'avais le haut tout ouvert".. Elle avait porté plainte il y a 16 ans et compte bientôt prendre contact avec un avocat. Elle n'a pas encore été entendue par le parquet de Valenciennes.Dino Scala, décrit comme un homme sans histoires par son entourage, a avoué les faits pendant sa garde à vue, reconnaissant même une quarantaine de viols. Il opérait des deux côtés de la frontière franco-belge . C'est d'ailleursqu'il a été interpellé.