Loyers à Lille : 5 questions pour comprendre le plafonnement des prix des locations

1. Comment est calculé l'encadrement des loyers ?

Exemples :

Vous louez un studio non meublé de 20m 2 dans le centre ville de Lille (appelé secteur 1) dans un immeuble construit avant 1946 : le prix de référence est de 17,8 euros du mètre carré. Votre loyer doit être compris entre 250 et 428 euros hors charges. Son prix de référence est de 356 euros mensuels .

(appelé secteur 1) : le prix de référence est de 17,8 euros du mètre carré. Votre loyer doit être compris entre 250 et 428 euros hors charges. Son prix de référence est de . Vous louez un trois pièces non meublé de 65m2 à Lomme (secteur 4) construit dans les années 70 ou 80 : le prix de référence 9,6 euros du mètre carré. Votre loyer doit être compris entre 435,5 et 747,5 euros. Son prix de référence est 624 euros mensuels.

2. Comment savoir si mon loyer est trop élevé ?

3. Locataire ou propriétaire, que ce passe-t-il si le loyer est trop cher ?

Vous êtes propriétaire d'un logement que vous louez à un prix supérieur au plafond :



4. Existe-il des exceptions au plafonnement des loyers ?

C'est la première fois que le logement est loué,

que le logement est loué, Personne n'a loué cet appartement depuis plus d'un an et demi,

depuis plus d'un an et demi, Des travaux sont réalisés dans le logement depuis 6 mois et que leur montant est au moins égal à la dernière année de loyer pratiqué.



5. L'encadrement des loyers est-il présent dans d'autres villes de France ?

Led'un mètre carré est calculé en fonction dedu logement, de sa, duet selon s'il s'agit d'unLe loyer de référence tient aussi compte des loyers constatés par l’observatoire local des loyers, agréé par l'Etat. Une fois ce prix fixé, une marge deest tolérée pour le loyer réellement appliqué.Les prix de référence et la répartition des secteurs peuvent être consultés ici La ville de Lille a mis en place. Il vous indique si votre loyer est conforme aux prix encadrés et se consulteLa mesure concerne: si vous louez votre logement ou que vous renouvelez votre bail à partir de cette date, votre loyer sera encadré. La mesure n'est pas rétroactive mais vous pouvez demander à votre propriétaire de régulariser le loyer à partir de l'entrée en application du décret.si vous signez un bail à partir du 1mars 2020, vous devrez justifier tout dépassement du loyer de réference majoré. Sauf cas exceptionnel, vous devrez procéder à une mise en confromité. Si vous renouvelez un bail déjà existant, il faudra aussi prévoir une rectification du loyer.Si vous ne respectez pas ces nouvelles règles, la préfécture peut, dans un délai de deux mois, vous mettre en demeure deé et de. En cas de silence de votre part, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à(15 000 pour une société immobilière).si vous entrez dans une nouvelle location à partir du 1mars 2020, vous avez un mois pour. S'il refuse ou ne répond pas, vous pouvez saisir(ex tribunal d'instance/grande instance). Vous pouvez aussi contester le loyer en passant par la Commission départementale de conciliation Si vous renouvelez votre bail, vous pouvez demander. Si vous n'obtenez pas de réponse, vous pouvez vous tourner vers les mêmes organes que pour un nouveau bail.Il ne possible que le logement ne soit pas soumis au plafonnement du loyer si :Dans le cadre de la loi Elan, 28 agglomérations situées en zones tendues peuvent installer un dispositif de plafonnement des loyers. La mise en place de la mesure se fait pas décret.L'encadrement des loyers avait été mis en place puis supprimé en 2017. Depuis le 1juillet 2019, c'est à nouveau possible à titre expérimental pour une durée de 5 ans.Lille est la première ville en dehors de la capitale a réinstaurer ce plafonnement. Entre 2000 et 2012, les loyers ont augmenté de 70% à Lille, Lomme et Hellemmes.