LREM soutient Guillaume Delbar (Roubaix) et Patrice Vergriete (Dunkerque) pour les municipales

Soutien et non investiture

Heureux du soutien officiel de @enmarchefr à @GDelbar par la commission d’investiture ce soir. Juste récompense de son excellent travail pour @roubaix ! — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 4, 2019

Soutien surprise au maire Divers gauche de Dunkerque

LREM a ses candidats dans toutes les grandes villes du Nord

C’est officiel, le parti macroniste soutiendra les maires sortants des troisième et quatrième plus grosses villes du Nord aux élections municipales de 2020. Guillaume Delbar, maire ex-LR de Roubaix, et Patrice Vergriete, maire Divers gauche de Dunkerque, ont été choisis par la commission électorale LREM.Il s'agit d'un soutien, non d'une investiture. LREM ne mettra pas d'autre candidat face à ces deux maires non issus de ses rangs pour mener la bataille électorale à venir.Guillaume Delbar, ex-LR, ne souhaitait pas l'étiquette du parti présidentiel, clivante, même s'il a fait partie des signataires d' une tribune de soutien à Emmanuel Macron au moment des élections européennes de mai dernier , avec 72 autres élus de droite.Le maire de Roubaix est aussi proche politiquement de son voisin tourquennois Gérald Darmanin. L'actuel Ministre des comptes publics, qui devrait lui aussi se lancer dans la bataille municipale à Tourcoing, s'est empressé de le féliciter sur Twitter.Le soutien de LREM à Patrice Vergriete est plus inattendu. Le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque n'a jamais exprimé de soutien officiel à Emmanuel Macron, même si son positionnement au centre le rend "Macron-compatible".En 2014, Patrice Vergriete avait créé la surprise en détrônant le socialiste Michel Delebarre , dont il avait été l'adjoint à la Jeunesse et aux sports pendant près de deux mandats.En juin dernier, lors de sa première salve d'investitures, la République en Marche avait déjà apporté son soutien au maire sortant de Valenciennes . Laurent Degallaix, maire UDI depuis 2002, n'aura donc, lui non plus, pas de marcheurs à affronter en mars prochain. Ils seront invités à rejoindre sa liste, que l'édile souhaite la plus ouverte possible."Je veux faire à Valenciennes une liste plurielle représentative de la ville avec des gens de la droite, du centre, de la gauche, des écolos et des marcheurs", avait-il déclaré au moment du soutien reçu de LREM.Avec Violette Spillebout, investie à Lille, et la candidature attendue de Gerald Darmanin à Tourcoing, le parti présidentiel a donc choisi ses têtes de liste dans la plupart des grandes villes nordistes.