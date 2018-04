Lys-les-Lannoy : une adolescente en fugue, la police lance un appel à témoins

[#AppelATémoins] Zoé ROELS, 15 ans 1/2, 1m60, cheveux châtains mi longs, a fugué depuis le 20 mars 2018 de #LysLezLannoy (#Nord). En cas d'information contactez la brigade de protection de la famille du commissariat de #police de #Roubaix 0320813453 (ou 34 61) pic.twitter.com/vHIPvn3Qfc — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 10 avril 2018

Lalance unpour retrouver, une adolescente âgé de, qui a quitté ledernier son domicile familial situé promenade de l'Avenir à. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis.Les services d'enquête précisent que la jeune fille est, et qu'elle a emporté avec elle un certain nombre de vêtements et son nécessaire de toilettes. Elle a par ailleurs laissé un écrit indiquant "vouloir vivre sa vie".ne fait pas pour l'instant l'objet d'investigations pour "disparition inquiétante", mais