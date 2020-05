Le maire de Saint-Amand-Les-Eaux, opposé à la réouverture des écoles, adresse un courrier au vitriol à Emmanuel Macron

"Je me refuse de mettre en danger la vie des enfants de ma ville"

Les mots employés visent direectement la stratégie du Président de la République. Dans une lettre de deux pages , le maire PCF de Saint-Amand-Les-Eaux Alain Bocquet demande expressément à Emmanuel Macron de revenir sur la réouverture des écoles maternelles et élémentaires dès le 11 mai prochain. Comme d’autres maires auparavant , l’élu rappelle queavait proposé le 20 avril dernier de "maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois de septembre."À Saint-Amand-les-Eaux, le maire affirme qu’Premier argument selon l’élu : lesconcernant le retour des écoliers et. 1375 élèves sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Réduire le nombre d’élèves par classe ? Cela ne réduirait pas le "risque patent de diffusion et de circulation du COVID-19" selon Alain Bocquet, qui demande à Emmanuel Macron si il a "bien mesuré les dangers que peuvent courir ces bambins dans les conditions précaires qui leur seraient imposées ?"Le département du Nord est classé enselon les cartes quotidiennes présentées par le ministère de la santé. Un argument de taille pour l’élu qui tient à rappeler "qu’un test sur quatre réalisé dans le Valenciennois s’avère positif."Au-delà des risques sanitaires entrainés par un retour précipité à l’école,. D’après le plan dévoilé par Edouard Philippe, les élèves de maternelle et de primaire devraient retourner en classe à partir du 11 mai, suivis par les collégiens le 18 mai si le département n’est pas classé en zone rouge, avant un point d’étape fin mai pour décider ou non d’un retour des lycéens dans les établissements scolaires."Personne n’est dupe" affirme le maire.. "On fait rentrer des petits enfants d’abord (entre 5 et 10 ans) afin que les parents retournent travailler. Alors que dans le même temps, on annonce que les collégiens, plus autonomes eux, seraient exemptés de cette rentrée dans ls zones rouge, ce qui est notre cas.."Enfin, le maire de Saint-Amand-Les-Eaux dénonce le fait de "laisser la seule responsabilité (du retour à l’école) sur le dos des maires."Il proposeréunissant des représentants de l’Agence Régionale de Santé, de l’Education Nationale, de comité de parents d’élèves, de la ville et de l’État. Laserait ainsi partagée.