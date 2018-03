Maraudes, places d'hébergement d'urgence... Le niveau 2 du plan Grand Froid activé dans le Nord

Météo France annonce des températures ressenties pouvant descendre jusqu'à -9°C. Face à ces conditions climatiques difficile et qui risquent de durer jusqu'à lundi, la Préfecture du Nord vient d'activer le niveau 2 du plan Grand Froid, pour une durée de 3 jours.



"87 places supplémentaires sont immédiatement disponibles à Lille, Denain et Dunkerque à la fois pour les familles et pour les hommes isolés", indique la Préfecture. Certaines de ces places seront proposées aux sans-abri lors de maraudes organisées ce soir.





Augmentation du rythme des maraudes

"Une veille quotidienne est effectuée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en lien étroit avec le 115. En cas de besoin, cette veille permanente permettra des ouvertures immédiates de places supplémentaires", précise encore la Préfecture dans un communiqué.



Le rythme des maraudes sera renforcé pendant ces trois jours, notamment sur l'agglomération lilloise. "Un poste d’infirmier est notamment mis à disposition par l’Agence Régionale de Santé (ARS), auprès du Samu social, afin de prendre en charge les personnes les plus fragiles."