Marche pour le climat : des dizaines de mobilisations dans le Nord et le Pas-de-Calais dès vendredi

🗣@jmblanquer de @EducationFrance sur les manifestations des lycéens pour le #climat :



"Structurer une idée va beaucoup plus loin que d'aller dans la rue"



📺 #LaMatinaleLCI @chrisjaku pic.twitter.com/jyV2vgtRg4 — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) 11 mars 2019

Youth for Climate France Monsieur Blanquer, a proposé de réaliser des débats au sein des établissements scolaire. Si Monsieur le ministre souhaite que les jeunes s'engagent et travaillent à des choses concrètes, nous...

Les manifestations dans la région

Jeunes Pour Le Climat -Lille- Si tu t'es couché tôt, alors tu as peut-être raté la sortie de l'affiche officielle pour la mobilisation du 15 mars ! Accessoire indispensable pour mobiliser dans ta fac ou ton lycée !

Collectif arrageois pour le climat Voici l'itinéraire de la marche ! Nous partirons de la gare pour finir sur la place des héros. Venez nombreux !

Ensemble pour le Climat Collectif Dunkerquois 🌎 "Une digue pour le climat" / 16 mars 2019 Venez avec vos pancartes, instruments de musique, slogans, ... venez avec vos proches, vos amis, vos collègues, vos voisins !!

Cyril Ahutoru Nouvelle affiche pour promouvoir la marche de Samedi 16! Faites tourner!!! On va faire du bruit!! Alors sortez tous instruments à vent, à corde ,à percussion , des bidons avec un morceau de bois...

"En 2050 vous serez morts, pas nous" : la jeunesse du monde entier est appelée à défiler dans la rue ce vendredi 15 mars pour. Une mobilisation inédite prévue dansà laquelle les jeunes du Nord et du Pas-de-Calais ont répondu en nombre.Jusqu'à présent, l'appel à la mobilisation hebdomadaire lancé par la militante suédoise Greta Thunberg , qui brandit tous les vendredis depuis l'été sa pancarte "grève de l'école pour le climat" devant le parlement à Stockholm, a été suivi dans quelques pays, notamment en Belgique ou en Allemagne, où les jeunes ontMais pour cettedu 15 mars, lycéens et étudiants se préparent à quitter leurs salles de classe de Sydney à Paris, de Tokyo à Montréal, de Hong Kong à Kampala, mais aussi àLe même jour, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a prévu des débats sur l'environnement dans tous les lycées, estimant qu'"il y a mieux à faire" que de sécher les cours . "Un geste désespéré pour", selon les jeunes grévistes qui préféreraient "tout au long de la scolarité"."Nous faisons grève pouret de nous montrer des preuves !", dit l'appel publié sur Facebook. Des preuves que le monde prend les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement à un maximum de +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, comme prévu par l'Accord de Paris.Et le lendemain, samedi, c'est au tour de lade prendre le relai. A l'appel de dizaines d'ONG, d'associations et de collectifs de citoyens,prévoient de manifester dans la plupart des villes de France. Unqu'on vous résume juste en-dessous. Lille : étudiants et lycéens seront en grève ce vendredi. Au programme, unà 12h30 devant l'Opéra. Puis les jeunes, depuis la Grand-Place. Le lendemain, une marche aura lieu dès 16h au départ de la Grand-Place Valenciennes : la grève commencera dès 8h pour les étudiants qui expliquent à La Voix du Nord qu'ils vont faire "le tour des lycées pour". Et samedi, ils défileront dès 14h au départ de la Place d'armes. "Lors de cette marche, nous proposerons", indiquent les organisateurs sur la page Facebook de l'événement. Arras : en plus de la grève de vendredi, étudiants et manifestantsà l'appel du Collectif arrageois pour le climat. Ils réclament "des mesures de transition (...) pour, urbains, industriels, agricoles" ainsi que Lens : une marche pour le climat est organisée ce samedi, dès 10h30, depuis le jardin public du rond point Bollaert. Consigne pour les participants : Dunkerque : le rendez-vous est donné à 11h, samedi, au poste de secours central, sur l'avenue de la mer, pour un rassemblement nommé. Les organisateurs préviennent : "+3°C =et dans le monde". Calais : il s'agira deorganisée dans cette ville. Et le programme est chargé pour samedi : création de pancartes dès 13h30, prise de parole du collectif pour le climat à 14h,pour des prises de paroles (et un goûter). Boulogne-sur-Mer : ce samedi, la manifestation partira du Théâtre Monsigny à 14h30 et se terminera aux alentours de 16h. Au programme :, rencontre avec "des acteurs boulonnais qui vous apporterons des solutions pour vous changer vous même"...