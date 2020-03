Un homme a perdu la vie et trois autres personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans un accident de la route survenu samedi 7 mars sur la commune de Marchiennes, près de Somain (Nord), a indiqué le SDIS 59.Le drame s'est produit vers 23H20, sur la rue de la Cossetterie, lorsque les deux voitures sont entrés en collision. Un homme, âgé de 50 ans, a été déclaré décédé sur place.Trois autres victimes ont été hospitalisés à Lille : il s'agit d'un autre homme de 34 ans qui se trouve dans un état grave et deux victimes, une femme et un homme de 21 ans, plus légèrement blessées.La route a été coupée à la circulation pendant près de deux heures, suite à l'accident.