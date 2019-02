Le père d'une victime du 13 novembre appelle à tuer des djihadistes, Twitter suspend son compte

Tuons [nous] aussi leurs enfants, d'ailleurs, on devrait commencer par là

Capture d'écran Twitter

Sérieux @TwitterFrance vous suspendez le compte d'un père de famille endeuillé pourquoi ? Parce qu'il ne suit pas la dictature de la pensée unique de la société actuelle ? #RendezNousPatrickJardin . pic.twitter.com/jW39ZpDdGG — 🅜𝓮 𝔸🆅𝓪 (@bene_venuta) 1 février 2019

Dites @Twitter, pourquoi clôturer le compte de Patrick Jardin, père de Nathalie tuée au #Bataclan ? Car il n’a pas basculé dans les bisous-bisous après ce massacre qui a coûté la vie à sa fille ?

Une véritable honte !

Je demande à tous mes abonnés de RT #RendezNousPatrickJardin ! pic.twitter.com/QhdkL9QCAQ — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 1 février 2019

Cette ordure @N_Henin est à l'origine de la suspension du compte de Patrick Jardin, papa d'une jeune femme assassinée au Bataclan par les arabo-musulmans de Daech !https://t.co/UpaXoKjGV9 https://t.co/vgjfPwr6x0 — Brennos (@RixBrennos) 1 février 2019

Des messages punis par la loi

La colère, et puis, les appels au meurtre., Marcquois dont, a vu son compte Twitter supprimé suite àEn cause, des. Patrick Jardin a estimé dans une série de tweets qu’il fallait les, « comme Leclerc a fait fusiller les Français de la Waffen SS », au nom de la « justice » envers les victimes des attentats du 13 novembre. Selon lui,Parmi les 130 djihadistes concernés, «», a estimé Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, au micro de RTL . Ce à quoi Patrick Jardin répond, toujours sur Twitter : «Desqui ont étédu réseau social afin de fermer le compte. Le journaliste, otage en Syrie pendant 10 mois entre 2013 et 2014, a notamment dénoncé les propos tenus par M. Jardin. « Avoir perdu son enfant dans des conditions terribles n’est pas une excuse pour déverser un tel torrent de haine », a-t-il estimé.Comme à l’habitude sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sous le hashtag, des internautes crient à la, membre du bureau national duet très actif sur Twitter, s’est emparé du sujet.Les messages de soutiens affluent sur le réseau social. Le compte Twitterindique être le. Ouvert en 2009, @patoche599 relaie des tweets empathiques à l’égard de M. Jardin,Les réseaux sociaux sont régulièrement accusés de ne pas réagir assez vite lors de la diffusion de messages de haine. Et à l’inverse, lorsqu’un compte est suspendu, certains internautes dénoncent la "censure" exercée par le réseau social.Rappelons qu’en tant qu’. Or, les messages haineux (incitation à la haine raciale, au meurtre, diffamation…) sont. Le site internet du gouvernement, Pharos , auquel fait référence Nicolas Hénin dans son tweet, permet de. Une équipe de policiers et gendarmes recueille et analyse les doléances reçues, évaluant la gravité des faits pour déployer les moyens nécessaires par la suite.