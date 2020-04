Coronavirus : à Marcq-en-Baroeul, la mairie interdit de cracher dans la rue et de jeter les masques et gants par terre

Coronavirus : à Marcq-en-Baroeul, la mairie interdit de cracher dans la rue et de jeter les masques et gants

Interview réalisée par Marianne Mas et Jean-Marc Vasco

Jusqu'au 2 mai, il est interdit de cracher à Marcq-en-Baroeul (près de Lille, dans le Nord). La mairie a pris un arrêté en ce sens. « Il est interdit de cracher sur la voie publique », est-il précisé. Avec même quelques obligations supplémentaires : « Il est obligatoire de se conformer aux gestes barrières et plus particulièrement, de couvrir son visage lors d’éternuement ou toute expulsion de salive. Cette mesure doit être particulièrement appliquée lors des contrôles des forces de l'ordre. »L'arrêté prévoir aussi l'interdiction de jeter gants et masques sur la voie publique, la mairie ayant constaté que des habitants les jetaient, sans aucun scrupule. Des obligations à respecter sous peine d'amende de 68€."Chacun peut faire quelque chose, à son niveau, explique le maire (LR) de Marcq-en-Baroeul. Le premier niveau, c'est de se comporter correctement à l'égard de tous les bons usages qu'il faut avoir. La distance les uns à l'égard des autres, faire en sorte que son masque et ses gants ne soient pas abandonnés sur le domaine public parce que sinon, il y a des personnes qui doivent les ramasser. Et qui pourraient peut-être être contaminées et contaminer d'autres personnes. Ce n'est pas compliqué. Chacun doit apporter sa contribution au problème de coronavirus."Depuis quelques jours, les arrêtés municipaux allant au-delà des obligations dictées par le gouvernement se multiplient : interdiction de footing à Paris port du masque obligatoire à Nice ...