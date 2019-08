Marcq-en-Barœul : une femme tuée et deux personnes blessées dans un accident entre une moto, une voiture et un camion

Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée et deux autres personnes ont été blessées, dont une grièvement dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août à Marcq-en-Barœul, dans la métropole lilloise.



Le drame est survenu vers 1 heure, sur la voie rapide urbaine en direction de Roubaix. On ignore dans quelles circonstances la moto, la voiture et le poids lourd sont entrés en collision, mais à l'arrivée des secours, la passagère du deux-roues âgée de 45 ans était déjà décédée.



Le conducteur de la moto, âgé de 47 ans, a été transporté dans un état grave au CHRU Lille, ainsi que la conductrice de la voiture, âgée de 40 ans, qui se trouvait dans un état moins préoccupant.