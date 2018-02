Marcq-en-Barœul : le nouveau chef étoilé Abdelkader Belfatmi voit grand

Abdelkader Belfatmi, chef étoilé Michelin : "C'est un rêve depuis que j'ai commencé la cuisine"

"On n'a pas une minute pour nous, ça n'arrête pas !" Depuis son retour de Paris où il a officiellement reçu sa première étoile au Guide Michelin 2018 , Abdelkader Belfatmi et l'équipe du restaurant " Le Marcq ", à Marcq-en-Barœul sont sur le pied de guerre."Il reste de la place, mais j'ai encore 85 mails à trier" explique le chef qui doit également répondre aux sollicitations des journalistes.Mais Abdelkader et son équipe n'en sont pas moins "super contents" de l'obtention de cette étoile, "un rêve depuis que j'ai commencé la cuisine" comme il l'expliquait lundi soir, ému, à la remise des étoiles.Originaire de Lille, Abdelkader Belfatmice restaurant autrefois appelé "La Table de Marcq" aux côtés de son épouse, native de Marcq-en-Barœul.Au menu, "un peu de tout" explique le chef qui. Il concilie par exemple l'algue japonaise au poisson "pêché la nuit dans le port de Boulogne-sur-Mer et livré le matin".Pour s'adapter, le gérant prévoit "" puisque le restaurant compte aujourd'hui. Le personnel va aussi s'agrandir de. Abdelkader cherche notamment "un responsable de salle qui soit expert en vins".Pas question en tout cas de perdre son étoile. "On va bosser !" assure le chef, qui note toute de même qu"on va changer de type de clientèle", sans doute plus exigeante. "On n'a plus le droit à l'erreur."