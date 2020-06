L'Olympique marcquois rugby se renforce pour la ... 4è division

C'est sur le tapis vert, certes, que les rugbymen marcquois ont obtenu le sésame pour la Fédérale 1 le 3 avril, quand la Fédération française de rugby (FFR) a mis aux championnats amateurs, et acté les montées entre chaque division. Marcq et Beauvais étaient admis à l'échelon supérieur. Mais durant deux saisons, les joueurs métropolitains avaient montré une vraie supériorité sur la Fédérale 2 qui justifiait parfaitement cette accession, une montée refusée la saison dernière pour un problème administratif et financier.

Cette fois, tout est d'équerre. L'OMR jouera bien la saison prochaine en Fédérale 1, qui devient la 4ème division nationale, après la création d'une 3ème division professionnelle, la Nationale, qui va regrouper 14 clubs de Fédérale 1 sélectionnés sur dossier et le volontariat. Ce championnat pro arrivera derrière le Top14 et la ProD2.

Pas prêt pour la Nationale

Contacté lorsque Bernard Laporte avait lancé l'idée, le président de l'OMR, Olivier Gradel, s'était déclaré " pas prêt" pour ce projet qui concerne surtout les gros budgets de Fédérale 1, et qui arrivait un peu tôt pour un club promu. C'est donc bien un recrutement de Fédérale 1 que le club de la banlieue lilloise a poursuivi durant le printemps, car les démarches avaient commencé avant le confinement, alors que l'équipe survolait sa poule de Fédérale 2.

Philippe Caloni, le manager général et entraîneur de l'équipe des lignes arrières, préconisait l'arrivée de 8 joueurs pour renforcer un effectif qui avait prouvé ses qualités la saison passée. Six ont déjà signé: le 3/4 centre de Chambéry Lucas Cousin, un Nordiste qui a joué à Bailleul; l'international marocain Mourad Akkaoui, pilier droit durant 6 ans à Nice; le 2ème ligne franco-américain Victor Comptat, en provenance de la Major League à Houston; le demi d'ouverture de La Seyne Malou Mornas; le 3ème ligne centre d'Aubenas Thibault Domenech; l'ailier ou arrière Patrice Olivier qui a joué 7 ans au Japon et qui fait partie de la sélection nationale des Philippinnes. Tous ont signé un contrat de deux ans.

La 7ème recrue, un demi de mêlée, sera annoncée mercredi 24 juin et le dernier renfort, un 3ème ligne, lundi 29 juin. Le recrutement sera clos. L'OMR comptera alors 39 joueurs, après les départs du pilier Giovanni Fournet, des demis Tristan Chauvel et Guilhem Fenoy, des deux centres Simon Horb et William Patry; et enfin de l'ailier Jules Guillemette. Tous les autres ont été conservés pour la prochaine saison.

"L'objectif était de conserver un grand nombre de joueurs" Philippe Caloni, manager de l'OMR

Pour Philippe Caloni, "l'objectif était de conserver un grand nombre de joueurs. Notre ambition est de matcher en Fédérale 1 et pour cela, il nous fallait aussi des joueurs aguerris, avec des profils différents, pour densifier ce groupe et renforcer l'équipe."

Retour le 30 juillet

Les contacts avec les nouveaux joueurs avaient déjà été pris depuis trois ans, et la plupart étaient déjà bien avancés avant le confinement.Le 30 juin, le recrutement sera donc bouclé et le groupe renforcé pourra entamer sa préparation pour le championnat dont les contours viennent d'être fixés par la FFR (voir encadré).

Actuellement, les marcquois sont en phase de préparation individuelle. Ils se retrouveront le 30 juillet au stadium de Villeneuve-d'Ascq pour des entraînements collectifs. Sont prévus notamment deux journées non-stop le mardi, et désormais le jeudi, de 8h à 14h. Hormis les 6 joueurs professionnels, tous les autres font des études ou ont un métier. Mais ils ont négocié des horaires aménagés." Nous remercions d'ailleurs les employeurs et les Universités qui prennent en compte ces horaires d'entraînement. La plupart de ces entreprises sont d'ailleurs partenaires du club", explique l'entraîneur marcquois. A noter que ces joueurs ont également un contrat et donc un statut de semi-pro, caractéristique de la Fédérale 1.

Trois matches amicaux devraient avoir lieu avant la reprise du championnat le 13 septembre.