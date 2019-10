VIDÉO. Il y a 40 ans à Marcq-en-Baroeul, SOS Grand-mère assurait des gardes d'enfants

De quand date ce reportage ?

Il y a 40 ans à Marcq-en-Baroeul, SOS Grand-mère assurait des gardes d'enfants



De quoi parle-t-il ?



Qu'y voit-on ?

Ce reportage a été diffusé le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais le 18 octobre 1979, soit il y a 40 ans quasiment jour pour jour.Il s'agit d'un sujet sur l'association "SOS Grand-mère", qui apporte à des parents qui se retrouvent avec un problème de garde d'enfant une solution immédiate : des grands-mères "agées de 50 à 79 ans" qui se rendent disponibles pour garder les enfants au domicile de leurs parents, pour une somme "symbolique" de 10 francs à l'époque."Allo, ici SOS Grand-mère". Le téléphone (d'époque) sonne et une membre d'SOS Grand-Mère répond à une maman dont l'enfant est malade, et qui doit partir au travail. "Je vais m'occuper maintenant de vous trouver une grand-mère, vous pouvez être assurée d'avoir quelqu'un", dit la bénévole à son interlocutrice.Dans la foulée, une mamie sonne à la porte d'une maison à Marcq-en-Baroeul, où elle est accueillie par la mère de famille, dont le fils est couché, malade. Après quelques échanges, la grand-mère et le garçon se retrouvent seuls dans la chambre du petit. "On racontera à maman comment on s'est bien amusés tous les deux !", lui dit la dame en conclusion du reportage.