VIDÉO. Une ligne de bus Ilévia détournée de Marcq-en-Baroeul à cause d'un conflit entre le maire et la métropole

Marcq-en-Baroeul : une ligne de bus suspendue à cause d'un conflit entre le maire et la métropole

Intervenants : Bernard Gérard Maire LR de Marcq-en-Baroeul, Louisa Benyoucef, Usager d'Ilevia, Katy Vuylsteker, Porte-parole Collectif usager.e.s des transports de la MEL - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Yves Asernal et Morgan Plouchart.

"Je pense qu'aucune autre ville de France n'a jamais vécu une situation pareille" croit savoir Bernard Gérard, maire (LR) de Marcq-en-Barœul, dans la métropole lilloise. Depuis deux semaines, la ligne 12 – une des plus fréquentées – ne circule plus dans sa commune.En cause, selon lui, un conflit qui l'oppose à la MEL. L'élu républicain s'est en effet opposé à une aire de stockage de bus dans son centre-ville. "Vous n'êtes pas content ? On vous supprime la ligne !" peste-t-il.Et d'ajouter : "Si nous allons dans ce sens, demain un maire qui ne sera pas d'accord avec une décision d'une intercommunalité se fera couper l'eau, l'électricité, le service de ramassage des ordures ménagères..."Contactées, ni la MEL, ni Ilévia n'ont souhaité donner suite à nos sollicitations. "Lors des concertations préalables à propos du nouveau réseau de bus, le terminus de la ligne 12 avait été positionné en plein accord avec la ville de Marcq. Depuis, la ville a souhaité revenir à la situation initiale" peut-on toutefois lire dans un communiqué de la MEL, cité par 20 Minutes