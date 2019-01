VIDEO. Marcq-en-Baroeul : des militants écologistes mènent une action anti-plastique dans un supermarché

Marcq-en-Baroeul : des militants écologistes mènent une action anti-plastique dans un supermarché

"Il faut faire attention à tout"

Ensemble pour le Climat Marcq en Baroeul Premières images de notre super Plastic Attack au Monoprix du Croisé Laroche à Marcq. Des prises de consciences, de l'écoute, des envies, et plein de nouveaux contacts pour rejoindre le collectif et...

Dans vos courses de la semaine :! Des aliments emballés, réemballés, suremballés que les membres du collectif écologiste "Ensemble pour le climat" se proposent tout simplement de désemballer.Les clients se prennent rapidement au jeu de la. "Ca ne sert à rien, effectivement... Et je m'en rends d'autant plus compte que quand je jette les emballages à la poubelle,", témoigne une cliente.parce que de toutes façons, je les jette tout de suite en arrivant chez moi !", reprend une autre. A travers cette action, les militants comptentchez les consommateurs qui pensent souvent déjà bien faire."Plein de gens pensent ne pas avoir d'emballage superflu et y faire attention, assure Julie Plouvier du collectif « Ensemble pour le climat » à Marcq-en-Baroeul. Sauf que quand on regarde avec eux dans le cadi,. Et même dans cette démarche, il faut faire attention à tout."Et des alternatives existent, comme. C'est toute une réflexion pour mieux valoriser ces déchets quotidiens. "On leur dit que, explique Laurence Brzozowski du même collectif écologiste. Donc ça permet de, ce qui n'est pas toujours le cas de nos poubelles de ville."Un premier pas vers une consommation plus responsable, mais aussi plus économique :