Martine Aubry dit “comprendre“ les gilets jaunes et dénonce ”l'injustice” du gouvernement

Si elle reconnaît que ce mouvement "mêle des colères diverses et parfois contradictoires", Martine Aubry estime dans un communiqué qu'il a le "même déclencheur: la baisse du pouvoir d'achat des Français". "Comment ne pas les comprendre ? Qu'avons-nous vu depuis l'arrivée au pouvoir du Président de la République ? Des cadeaux fiscaux pour les plus riches: suppression de l'ISF, flat tax, réforme de l'exit tax et des milliards distribués aux entreprises sans aucune contrepartie", lance l'ancienne ministre de l'Emploi de Lionel Jospin, qui n'ira cependant pas manifester samedi.



"Et pour les autres ? Hausse de la CSG, baisse des APL, suppression des emplois aidés, gel des pensions de retraite et des prestations familiales", poursuit Mme Aubry, qui s'en prend régulièrement à la politique menée par le chef de l'Etat. Dans ce communiqué intitulé "stop à l'injustice sociale, fiscale et écologique !", elle enjoint ainsi le gouvernement à "mettre en place une véritable politique redistributive de la fiscalité écologique, à destination en priorité des catégories populaires".



"Les milliards récupérés suite à l'augmentation de la taxe sur les carburants doivent permettre aux Français (...) d'entrer pleinement dans la transition écologique", estime-t-elle.