Massacre d'Ascq : l'ancien SS Karl Münter n'a “aucun regret”

Le mémorial du massacre d'Ascq. / © MaxPPP



"S'ils s'enfuient, j'ai le droit de leur tirer dessus"

"Je n'ai aucun regret". Ainsi s'exprime devant la caméra de la chaîne publique allemande Das Erste / ARD . L'émission ne sera diffusée que ce jeudi soir, à 21h, mais ces propos font déjà grand bruit outre-Rhin, où cet ancien SS reste l'une des coqueluches des nostalgiques du IIIe Reich et continue de nier les crimes nazis.Un rappel des faits s'impose : dans la, dans une France encore occupée par l'Allemagne nazie, le réseau de résistance "La Voix du Nord", qui pensait cibler un train de marchandises, fait dérailler, en gare d'Ascq (aujourd'hui Villeneuve d'Ascq), un convoi transportant 400 hommes de la, transférés de Belgique vers la Normandie. Seuls quelques wagons de fret ont déraillé et aucun soldat n'est blessé. Mais les représailles seront terribles et aveugles :C'est l'un des pires massacres de civils, en France, pendant la Seconde Guerre Mondiale.Karl Münter estime encore aujourd'hui que cette répression sauvage était légitime, bien qu'il se défende d'avoir lui-même tiré. "Si j'ai arrêté des hommes, alors j'en suis responsable et s'ils s'enfuient, j'ai le droit de leur tirer dessus", déclare-t-il, sans sourciller, dans l'entretien qu'il a accordé à ARD. Une version démentie par les témoignages des survivants et les historiens.Grâce à une fausse identité, l'ancien SS a réussi à échapper à la justice, malgré sa. La justice allemande, qui n'a retrouvé sa trace qu'en 2015, a tenté de relancer une procédure, envoyant même des enquêteurs à Villeneuve-d'Ascq pour interroger les derniers survivants ou leur famille. Mais le parquet général de Celle a finalement refermé le dossier en mars dernier, car en vertu du droit européen, une personne déjà condamnée dans un pays ne peut pas être rejugée dans un autre pour des mêmes faits...