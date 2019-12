Maternité de Tourcoing : les accouchements reprendront le 2 mars

"Grâce au recrutement d'une nouvelle équipe de gynécologues-obstétriciens, l'établissement est en mesure d'assurer la reprise de la totalité de ses activités, en particulier des accouchements, à compter du 2 mars 2020 matin", déclare la direction dans un communiqué."La construction du planning de garde prévisionnel permet en effet de s'assurer de la sécurité des prises en charge et de la pérennité du fonctionnement de la maternité à compter de cette date", ajoute-t-elle.En attendant le 2 mars, "les urgences gynécologiques et obstétricales ne peuvent pas être assurées" mais le centre hospitalier "poursuit ses activités de pédiatrie et de néonatologie", "son activité de chirurgie gynécologique programmée et d'orthogénie", le suivi des grossesses en consultation ou encore "le suivi post-partum des parturientes qui le souhaitent après accouchement", précise l'hôpital.Les accouchements avaient été suspendus à Tourcoing le 25 septembre "en raison de l'absence concomitante et inopinée de praticiens", selon l'Agence régionale de santé (ARS). Cette interruption temporaire d'activité intervenait alors que plusieurs maternité de proximité ont fermé ces derniers mois, suscitant de fortes contestations, notamment à Creil (Oise).