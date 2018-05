L'ancien député-maire de Maubeuge Jean-Claude Decagny est décédé dimanche après-midi à Lille, à l'âge de 78 ans.



Élu deux fois à la tête de la ville, en 1984 et en 1995, et quatre fois député du Nord (de janvier à avril 1988, de 1993 à 1997 et de 1997 à 2007), ce fils d'ouvrier, père de l'actuel maire de Maubeuge Arnaud Decagny et positionné à droite, était une importante figure locale et régionale.



Les obsèques vendredi

"Il avait toujours un bon jugement sur la politique régionale comme la politique nationale" se souvient le premier adjoint au maire de Maubeuge, Jean-Pierre Coulon, qui salue un homme au "comportement toujours humain". "C'était vraiment bien de travailler avec quelqu'un comme ça en politique" salue l'élu.



Les obsèques de Jean-Claude Decagny auront lieu vendredi à 9h30 dans l'Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Maubeuge.