Aulnoye-Aymeries : un adolescent brandit une arme de poing en pleine gare

Un jeune homme de 17 ans a été extrait de son établissement scolaire, interpellé et placé en garde à vue, mardi vers 14 heures, après avoir exhibé une arme de poing quelques instants plus tôt dans la gare SNCF d'Aulnoyes-Aymerie, près de Maubeuge (Nord).



L'adolescent avait été identifié grâce à des images de vidéo-surveillance

Arme factice

Capuche sur la tête, le garçon était entré dans le sas de la station levant le bras et braquant son arme vers l'intérieur de l'établissement, où se trouvait au moins une personne. La police a été appelée immédiatement et a pu interpeller l'auteur dans le quart d'heure qui a suivi les faits dans le lycée Pierre et Marie Curie.



L'arme découverte sur lui était en fait une réplique d'arme de poing automatique, de type Airsoft, et donc inoffensive. "C'était une arme en plastique grossière, mais au départ les gens qui la voient ne font pas la différence", rappelle une source policière.



Le jeune homme a fait l'objet d'un rappel à la loi.