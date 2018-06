Aulnoye-Aymeries : la ville va installer une verrière au-dessus de sa rue piétonne

© Zuo architecte

Faire ses courses sans craindre la pluie ou la neige, presque comme si on était à l'intérieur. Dans le centre-ville d’, ce sera bientôt possible. A partir d'avril 2019 après 8 mois de travaux environ.Les rues de l'hôtel de ville et rue Mirabeau vont avoir au-dessus d'elle une couverture de 176 mètres de long. Coût de l'opération : 2 millions d’euros."Ce sera une grande verrière très haute, bien ventilée, avec des niveaux différents et qui va protéger complètement les gens entre la gare et le parking du centre-ville. Une rue couverte comme ça, c'est assez exceptionnel. Ça va être très joli !", s'enthousiasme sur Canal FM Philippe Gorce, architecte de l'agence Zuo. Une sorte de passage couvert extérieur. Rare dans le monde (Etats-Unis, Singapour...) : "A ma connaissance, il n'y en a pas en France."En août dernier, les travaux avaient démarré puis ont pris du retard. Cette fois, le projet semble sur les rails. Le chantier se déroulera donc enplusieurs phases sur des tronçons allant de 15 à 20m sur une durée de 4 à 5 semaines.Objectif : dynamiser le commerce de centre-ville : « Nous sommes dans la spirale de la dynamique et c’est tous ensemble que nous gagnerons », affirme Bernard Baudoux, le maire d'