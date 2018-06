Baccalauréat : plusieurs candidats injustement privés de leur calculatrice dans la région

Confusion

Sortie des candidats au, après quatre heures d'épreuve de maths. Laretombe peu à peu. Mais au lycée Forest de, l'incident est encore dans tous les esprits. Jeudi, un lycéen a été. C'était durant l'épreuve de physique."Sur le sujet, il était, donc je l'ai sortie. Je commence à l'utiliser et à regarder les notes que j'avais mises dedant", raconte Maxime, candidat au baccalauréat."Et à un moment, une des surveillantes qui passe me prend la calculatrice, elle regarde et s'en va. Elle revient etEt je sais que fraude, c'est 5 ans sans examen..."La calculatrice était donc, quelque soit le modèle, et c'était clairement indiqué sur la convocation et sur l'épreuve d'examen. S'en est suivi une demi-heure de, mal vécue par les candidats.Ça ne m'est pas arrivé mais c'est arrivé à deux / trois personnes dans ma salle et c'était vraiment", précise Guilain, lui aussi candidat.Le Rectorat fait savoir que. Incident qui pourrait avoir. "Dans le doute, on a dit à notre fils de ne pas utiliser la calculette programmable", explique Dominique Marszalek, parent d'élève.Le même incident s'est produit