Benjamin Pavard “n'a rien promis à personne” pour un éventuel transfert la saison prochaine

"Je n'ai rien promis à personne", dit le défenseur de 22 ans, champion du monde, interrogé sur les rumeurs persistantes qui annoncent son transfert au Bayern Munich en 2019-2020."Peut-être que j'irai, mais je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait (...) Je n'ai jamais caché mon plan de carrière : je veux jouer la Ligue des champions".



L'ancien joueur du LOSC, originaire de Jeumont, affirme cependant qu'il se sent particulièrement bien en Bundesliga: "Je n'exclus pas de rester en Allemagne, mais pour le moment je me concentre sur Stuttgart (...) Je suis là, nous sommes dans une situation difficile, je voudrais aider le club à en sortir". Le VfB Stuttgart est actuellement 16e du classement, en position de barragiste pour la descente, avec seulement deux points d'avance sur les derniers Hanovre et Düsseldorf.



"J'aime les gens ici. Ce pays me convient parfaitement et convient à mes valeurs. La mentalité, l'engagement, même à l'entraînement on ne lâche rien. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Ma mentalité est allemande, j'apprécie beaucoup ce pays", dit-il. Pavard réaffirme qu'il a reçu "déjà l'été dernier des offres concrètes (...) de grandes équipes, de bonnes offres". "Mais dans ma tête c'était clair, je voulais rester à Stuttgart", dit-il. Le Nordiste a souvent expliqué qu'il n'avait pas voulu partir après son titre de champion du monde par reconnaissance pour Stuttgart. "Ils sont venus me chercher (en 2016) à Lille alors que je n'étais même pas titulaire. Je ne me suis jamais imaginé quitter Stuttgart par la porte de derrière, comme un voleur", dit-il.